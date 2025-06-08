На КАД под Петербургом введут временные ограничения движения с 10 по 16 июня 2025 года

С 10 по 16 июня на внешнем кольце Кольцевой автодороги в районе Ломоносова будет частично ограничено движение. Одна полоса закроется для проведения ремонтных работ между развязками на ММПК «Бронка» и Ораниенбаумский проспект (112-115 км).

Особенности ремонта:

— Работы по устранению колейности пройдут на первой полосе

— Ремонт будет вестись круглосуточно в две смены

— На соседних полосах (второй и третьей) скорость ограничат до 50 км/ч

Организация движения:

Для обеспечения безопасности на участке установят:

• Временные дорожные знаки

• Водоналивные барьеры

• Сигнальные фонари

• Информационные табло

Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут и учитывать возможные задержки. Точные сроки выполнения работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий.

Дорожные службы заверяют, что все мероприятия проводятся по согласованной схеме и направлены на улучшение качества дорожного покрытия этого важного транспортного участка.

Ограничения движения с 9 июня 2025 года в Санкт-Петербурге