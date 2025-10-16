Музыкальный вояж на «Сумасшедшем корабле»: джазовое завершение фестиваля

В Санкт-Петербурге наступает кульминационный момент III Фестиваля современной музыки «Петербургские дожди». Его заключительным аккордом станет концерт в джазовых тонах под названием «Сумасшедший корабль», который пройдет 19 октября в Дубовом зале Дома композиторов. Художественным руководителем события выступает Антон Танонов.

Этот проект является логическим продолжением серии концептуальных концертов-альбомов «Сотворение музыки». Первое мероприятие из этого цикла, «Сотворение музыки. День первый», состоявшееся в прошлом году, было посвящено истории Дома композиторов на Большой Морской.

В нынешнем сезоне зрителям представят премьерные работы петербургских композиторов, созданные под впечатлением от творческого наследия обитателей Дома искусств, который располагался на Невском проспекте, 15. Это место, получившее в свое время яркое название «Сумасшедший корабль», было учреждено в 1919 году по инициативе Максима Горького, Корнея Чуковского и Александра Тихонова. Его целью была поддержка литераторов и организация для них приемлемых бытовых условий. В стенах этой «Писательской коммуны» жили и работали Александр Грин, Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Михаил Зощенко и многие другие видные деятели искусства. Частыми гостями становились Герберт Уэллс, Владимир Маяковский, Анна Ахматова и сам Горький. Концерт предлагает слушателям уникальную возможность совершить путешествие на этот легендарный корабль петербургской истории в сопровождении новой музыки.

Завершающим проектом фестиваль подводит итог масштабной программе, включившей сочинения более пятидесяти авторов из Санкт-Петербурга, различных регионов России и Абхазии.

Восемь концертных программ познакомили публику с произведениями самых разных направлений, от монументальных симфоний до кинематографичных саундтреков, от классической вокально-инструментальной музыки до смелых экспериментов в области электроники. Отличительной чертой «Петербургских дождей» остается уникальность каждого отдельного мероприятия, где тщательно выстроенная драматургия и неповторимость репертуара создают особую атмосферу. Эта концепция была последовательно воплощена и в текущем году.

Организатором фестиваля выступает Союз композиторов Санкт-Петербурга при содействии Министерства культуры Российской Федерации, Союза композиторов России и Музыкального фонда Санкт-Петербурга. Художественное руководство осуществляет председатель петербургского Союза композиторов Антон Танонов.