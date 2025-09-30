Музыкальный Октябрь: как Петербург отметит Международный день музыки

Праздник, учрежденный в 1973 году Международным музыкальным советом при ЮНЕСКО, впервые отмечался мировым сообществом первого октября 1975 года. В России традиция празднования закрепилась в 1996 году, когда музыкальная общественность отмечала 90-летие со дня рождения Дмитрия Шостаковича, стоявшего у истоков создания этого праздника. С тех пор каждый год первый день октября становится настоящим парадом музыкальных событий.

В 15:00 Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга распахнет свои двери для ценителей музыкального искусства. Участники экскурсии получат уникальную возможность подняться на легендарную сцену, где выступали великие музыканты, и почувствовать атмосферу творчества. Маршрут включает посещение музыкальной библиотеки с редкими партитурами, Концертного и Камерного залов, а также закрытых для обычных посетителей помещений — Царского павильона и Императорской ложи. Особый интерес представляет знакомство с закулисной жизнью Капеллы, где хранятся исторические артефакты.

В 18:00 в БКЗ «Октябрьский» начнется гала-концерт с участием звезд российской эстрады. В программе выступят заслуженные артисты России Петр Дранга, Игорь Миркурбанов и Сергей Мазаев, а также известный джазовый трубач Вадим Эйленкриг. В сопровождении симфонического оркестра они исполнят популярные произведения российских и зарубежных композиторов, современные хиты и народные мелодии, создающие панораму музыкальных стилей.

В это же время в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии стартует масштабный концерт-марафон. В программе — сочинения различных эпох и жанров: от камерных ансамблей до духовых оркестров, от классических произведений Моцарта и Чайковского до музыки из популярных кинофильмов. Этот проект объединит на одной сцене несколько поколений музыкантов.

В 19:00 в роскошных интерьерах Большого зала Екатерининского собрания Эстрадно-симфонический оркестр под управлением Андрея Медведева представит программу «Лучшие мелодии зарубежной эстрады». Прозвучат знаменитые композиции оркестров Гленна Миллера, Поля Мориа и Генри Манчини, а также современные аранжировки в стиле симфоджаз.

Первый октябрьский день знаменателен не только Международным днем музыки, но и Днем российского джаза. Именно 1 октября 1922 года состоялся первый в стране джазовый концерт под руководством Валентина Парнаха. В 19:00 в Большом зале Филармонии джазовой музыки заслуженный артист Татарстана Ильдар Казаханов представит программу «Гитарные мифы» вместе с квартетом талантливых музыкантов.

Культурный центр Елены Образцовой в 19:00 станет площадкой для концерта в рамках VII Международного фестиваля «Приношение Елене Образцовой». Молодые вокалисты из разных городов России исполнят произведения русских и зарубежных композиторов. Особенностью вечера станет выступление фортепианного трио в необычном формате — шесть рук на одном инструменте.

Театр музыкальной комедии в 19:00 приглашает на необычный спектакль-концерт «Кабаре для гурманов». Постановка Гали Абайдулова перенесет зрителей в атмосферу петербургских ресторанов начала прошлого века. В программе — произведения Чехова и Маяковского, песни Вертинского и Лещенко, объединенные темой столичной жизни.

В это же время на сцене Дворца искусств Ленинградской области Музыкальный театр имени Шаляпина представит рок-мюзикл «Портрет Дориана Грея». Композитор Владимир Баскин и режиссер Наталья Индейкина создали современное прочтение знаменитого романа Оскара Уайльда с видеопроекциями и динамичными декорациями.

Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» в 19:00 покажет оперу Пуччини «Мадам Баттерфляй» в необычной трактовке Юрия Александрова. Режиссер перенес действие в послевоенную Японию, создав минималистичную сценографию, которая подчеркивает драматизм истории.

На исторической сцене Мариинского театра в 19:00 начнется опера Глинки «Жизнь за царя» в постановке Дмитрия Чернякова. Спектакль воссоздает оригинальную версию партитуры с хореографией 1939 года, сохраняя традиции русской оперной школы.

Концертный зал Мариинского театра в 19:00 приглашает на вечер «Оперные редкости». В программе — забытые шедевры итальянской и французской оперы: от комических произведений Перголези до изысканных творений Шарля Гуно и Жюля Массне.

В 10:00 в Дубовом зале Дома композиторов откроется III Фестиваль современной музыки «Петербургские дожди». В течение восьми дней будут представлены сочинения более 50 композиторов, включая симфонические произведения, электронную музыку и саундтреки. Открытие фестиваля посвящено камерной музыке петербургских авторов для скрипки и фортепиано.