Музыкальный марафон ПМЭФ-2025: от звездных вечеринок до открытых концертов

Петербург готовится к настоящему музыкальному фестивалю в рамках предстоящего ПМЭФ-2025. С 18 по 21 июня город превратится в большую концертную площадку, где выступят самые яркие звезды российской эстрады.

Открытие форума 18 июня ознаменуется эксклюзивным арт-коктейлем «Вечерний ВиноГрад» на Елагином острове. В числе хедлайнеров — Дима Билан, Владимир Пресняков, Zivert и легендарная группа «Комбинация». Особый сюрприз для гостей подготовил «Королевский цирк» Гии Эрадзе. В этот же вечер Сосо Павлиашвили даст камерный концерт в ресторане The Lounge отеля «Лотте».

Второй день форума порадует меломанов разнообразием жанров. Вячеслав Бутусов выступит в ресторане Ginza на Аптекарском, где места у сцены уже распроданы. Параллельно в городе пройдут закрытые вечеринки с участием Гарика Сукачева, Александра Скляра, а также VK Night с Леонидом Агутиным и рэпером Мотом.

Кульминацией музыкальной программы станет 20 июня. После официальных мероприятий с участием первых лиц государства, вечером гостей ждут выступления «Морального кодекса» в Новой Голландии, концерт Игоря Бутмана в джаз-клубе и сольное шоу Григория Лепса в Buddha-bar.

Завершится форум 20 июня грандиозным бесплатным концертом на Дворцовой площади с участием итальянского тенора Аль Бано и группы «Комната культуры». Для тех, кто предпочитает камерную атмосферу, Игорь Корнелюк выступит в клубе Jagger.

Особенностью музыкальной программы ПМЭФ-2025 стало сочетание закрытых мероприятий для участников форума и масштабных открытых концертов для всех жителей и гостей города. По данным организаторов, в этом году ожидается рекордное количество музыкальных событий — более 20 выступлений на различных площадках Петербурга.

Аль Бано зажжёт Дворцовую площадь на закрытии ПМЭФ-2025