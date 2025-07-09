Музыкальный фестиваль «Бродский DRIVE 2025» в Петербурге: программа

В 2025 году фестиваль «Бродский DRIVE» отмечает начало своего второго десятилетия. В нумерологии число 11 символизирует гармонию – единство противоположностей, баланс и созвучие. Для джаза, музыки импровизации, гармония – основа, создающая многогранность и глубину звучания. Она не статична, а постоянно эволюционирует, отражая поиск новых форм и сочетаний. Именно это стремление к равновесию через разнообразие особенно ярко проявляется в джазовых композициях.

В программе фестиваля – десять уникальных проектов, каждый из которых представляет отдельный музыкальный мир. Вместе они складываются в единый гармоничный цикл, демонстрируя богатство импровизационного искусства.

Гармония у каждого своя

Гости фестиваля смогут убедиться в этом лично. Молодые и признанные музыканты поделятся своими творческими взглядами, а зрители – откроют для себя новые звучания, идеи и, возможно, найдут единомышленников.

Открытие фестиваля

11 июля в 19:00 старт фестивалю даст программа «Воображаемый фольклор» от Эвелины Петровой – звезды российской и европейской сцены, аккордеонистки, композитора и вокалистки. Ее произведения, вдохновленные народной музыкой, обретут новое звучание в дуэте с контрабасистом Владимиром Волковым – одной из ключевых фигур современного арт-пространства.

Затем на сцену выйдет международный проект московского барабанщика Дмитрия Сабурова, который представит австралийского тромбониста и вокалиста Дэна Барнетта. Их яркое, артистичное шоу дополнит московский пианист Владимир Нестеренко.

12 и 13 июля: джазовый weekend

Субботняя программа начнется с Petruchiani Project саксофониста Дмитрия Петручиани, сочетающего европейский джаз с мистикой Средневековья. Его концерты – не просто музыка, а настоящая мистерия, вовлекающая слушателя в диалог.

Далее выступит трубач и композитор Вячеслав Гайворонский с программой «Семь звукоголосий» – музыкальными интерпретациями стихов Иосифа Бродского в исполнении трио с пианистом Андреем Кондаковым и виолончелистом Андреем Ефимовским.

Вечером в Шереметевском саду прозвучит музыкально-поэтический перформанс «Sketches» от дуэта саксофониста Алексея Круглова и пианистки Карины Кожевниковой. В их исполнении переплетутся классика (Бах, Моцарт), поэзия (Пушкин, Бродский, Ахматова) и джазовые импровизации.

Завершит второй день Andrei Kondakov Festival Stars – ансамбль художественного руководителя фестиваля, объединивший звезд российского джаза: барабанщика Олега Бутмана, бас-гитариста Антона Давидянца и саксофониста Артема Баденко.

13 июля: финал фестиваля

В воскресенье днем зрителей ждет фортепианное трио Михаила Марышева с авторскими композициями в стиле джаз-фьюжн и аранжировками советских хитов.

Затем выступит квинтет саксофонистки Полины Ильиной с программой «Crossroads», исследующей тему выбора в жизни человека. В составе ансамбля – саксофонист Никита Мочалин, пианист Илья Щеклеин, контрабасист Григорий Воскобойник и барабанщик Семен Федотов.

Фестиваль завершит группа Dizzy Dutch Duck тромбониста Антона Боярских, создающая мощное оркестровое звучание на основе грувовых ритмов. А для ценителей этнической музыки выступит Duduk Band под руководством дудукиста Виталия Погосяна.

Гармония в многообразии

Фестивальная программа – это органичное сочетание стилей, энергий и идей. Как писал Иосиф Бродский: «В цифрах есть нечто, чего в словах, даже крикнув их, нет!»

В середине лета Петербург вновь станет центром джазовой гармонии – на сцене, в зале и под открытым небом Шереметевского сада. Присоединяйтесь!

Место проведения:

Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме, Шереметевский сад (Литейный пр., 53).

Начало концертов:

11 июля – 19:00

12 и 13 июля – 16:00 и 19:00

До встречи на «Бродский DRIVE»!

Читайте также Бродский DRIVE 2025: фестиваль возвращается в Петербург

Программа фестиваля

11 июля

19.00 Дэн Барнетт (сидней) и ансамбль Дмитрия Сабурова (Москва)

20.00 «Воображаемый фольклор» (Осло — Санкт-Петербург)

Эвелина Петрова (аккордеон, вокал)

Владимир Волков (контрабас)

12 июля

16.00 Petruchiani Quartet (Санкт-Петербург)

17.00 «Семь звукоголосий»

Вячеслав Гайворонский (труба)

Андрей Кондаков (клавишные)

Андрей Ефимовский (виолончель)

19.00 «Sketches» (Москва)

Алексей Круглов (саксофоны) & Карина Кожевникова (вокал, клавишные)

20.00 Andrei Kondakov Festival Stars (Москва — Санкт-Петербург)

Андрей Кондаков (клавишные)

Артем Баденко (саксофон)

Антон Давидянц (бас-гитара)

Олег Бутман (ударные)

13 июля

16.00 Crossroads

Квинтет Полины Ильиной

17.00 Трио Иихаила Марышева (Санкт-Петербург — Москва)

19.00 Виталий Погосян Duduk-Band

20.00 Dizzy Dutch Duck под управлением Антона Боярских