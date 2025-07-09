Музыкальные приключения для обладателей Пушкинской карты в Капелле Санкт-Петербурга

Капелла Санкт-Петербурга приготовила для молодых меломанов с Пушкинской картой увлекательное путешествие по миру классической и современной музыки. Новые абонементы «Молодёжный 1.0» и «Молодёжный 2.0» предлагают насыщенные программы, где переплетаются шедевры разных эпох и стилей.

Открывает серию концертов необычный органный вечер «От Баха до джаза». Владимир Хомяков, виртуозный исполнитель, покажет, на что способен король инструментов – орган. В его программе – не только классические произведения, но и джазовые импровизации, раскрывающие новые грани знакомого звучания.

Продолжит абонемент «Молодёжный 1.0» встреча с музыкой Дмитрия Шостаковича. Симфонический оркестр Капеллы исполнит ключевые сочинения композитора, включая Второй фортепианный концерт, Девятую симфонию и редко звучащую Сюиту для джаз-оркестра. Завершит цикл грандиозное исполнение Третьего фортепианного концерта Бетховена и его легендарной Девятой симфонии с хоровым финалом на текст оды Шиллера.

Абонемент «Молодёжный 2.0» начнётся с концерта «В мире высокой литературы». Музыка Арама Хачатуряна к пьесе «Валенсианская вдова» и сочинения Георгия Портнова к «Сирано де Бержераку» перенесут слушателей в мир театра и поэзии.

Вторая программа этого цикла – настоящий праздник для любителей мюзиклов и джаза. Прозвучат хиты из «Вестсайдской истории» Леонарда Бернстайна, блюзовая рапсодия Джорджа Гершвина, а также произведения советских композиторов – Микаэла Таривердиева и Андрея Эшпая.

Финальный аккорд абонемента – «Всенощное бдение» Сергея Рахманинова. Это монументальное хоровое сочинение в исполнении Певческой капеллы станет незабываемым завершением музыкального сезона.

Каждый концерт – это возможность не только услышать великую музыку, но и открыть для себя новые грани классического искусства. А благодаря Пушкинской карте билеты на эти события станут доступны молодым ценителям прекрасного.