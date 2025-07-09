Музыкальная ночь над водами Гатчины: возрождение легендарного фестиваля

19 июля 2025 года в живописных пейзажах Гатчинского парка после шестилетнего перерыва вновь прозвучат волшебные мелодии. Музей-заповедник «Гатчина» готовится к возрождению своего знаменитого фестиваля «Ночь музыки», который обещает стать главным музыкальным событием этого лета.

Особую значимость предстоящему концерту придает его посвящение 185-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского. Именно произведения великого композитора открывали первый фестиваль пятнадцать лет назад, задавая высокую планку музыкального качества. Традиция проведения мероприятия на воде сохраняется — сцена вновь разместится на зеркальной глади Белого озера, а его берега станут естественным амфитеатром для зрителей.

Художественный руководитель проекта Юрий Серов подчеркивает уникальность этого музыкального события: «Организация требует особых усилий, ведь подобных концертных площадок в мире академической музыки практически не существует. Сцена на воде создает неповторимую акустику и визуальный эффект, превращая каждый концерт в настоящее волшебство».

Гатчинский музей-заповедник подготовил для посетителей насыщенную летнюю программу. Помимо «Ночи музыки», гостей ждут этнические мотивы фестиваля «Берёзовый домик», зажигательные ритмы «Джазовых выходных» и завораживающее световое шоу «Ночь света в Гатчине». Каждое из этих событий по-своему раскрывает богатое культурное наследие этого удивительного места.

Возвращение «Ночи музыки» станет настоящим подарком для ценителей классического искусства. Уникальное сочетание архитектурных шедевров, природной гармонии и прекрасной музыки создает неповторимую атмосферу, которая навсегда остается в памяти каждого, кому посчастливилось побывать на этом волшебном действе.