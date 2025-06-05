В Санкт-Петербурге состоялось уникальное культурное событие — концерт фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга» впервые прошел в историческом здании штаб-квартиры Русского географического общества. Это знаковое место, где когда-то заседали великие исследователи и первооткрыватели, в этот вечер наполнилось звуками музыки из культовых кинофильмов о путешествиях.

Программа концерта под названием «Музыкальное путешествие» включала произведения из таких известных кинолент как «Земля Санникова», «Красная палатка» и «Долгая дорога в дюнах». Эти мелодии, знакомые нескольким поколениям зрителей, создали особую атмосферу странствий и географических открытий.

Среди исполнителей вечера были всемирно известные оперные певцы. Липарит Аветисян, обладатель мощного тенора, покоривший лучшие сцены мира, и Кьяра Таиджи, восхищающая своим голосом даже самых взыскательных ценителей классического вокала, включая понтифика Ватикана. Их выступления стали настоящим украшением вечера.

Художественный руководитель фестиваля Мария Сафарьянц подчеркнула, что концепция концерта отражает саму суть музыки как универсального языка, объединяющего разные культуры. В программе прозвучали произведения, представляющие музыкальные традиции Италии, Франции, Германии и России, создавая эффект настоящего кругосветного путешествия.

Особую значимость событию придало место его проведения. Зал заседаний Русского географического общества, где когда-то выступали с докладами выдающиеся исследователи, в этот вечер стал площадкой для диалога между наукой и искусством. Стены этого помещения, помнящие легендарных путешественников, создавали неповторимую акустику и атмосферу, усиливающую впечатление от музыки.

Этот концерт стал новым этапом в развитии фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга», который традиционно знакомит публику с лучшими образцами классической музыки в уникальных исторических интерьерах города. Соединение музыкального искусства с наследием географической науки открыло новые грани как для исполнителей, так и для слушателей.

Дворцы Санкт-Петербурга 2025: расписание фестиваля