Музыка поколений: в Петербурге пройдет семейный фестиваль

26 июля в культурном пространстве «Никольские Ряды» состоится уникальное событие – фестиваль «Семья Music Fest». Этот праздник объединит разные поколения через музыку, творчество и историю семьи.

На главной сцене выступят молодые петербургские исполнители, начинающие вокалисты и семейные музыкальные коллективы. Как отмечает основатель фестиваля, композитор Игорь Запевалов, музыка обладает особой силой, способной сближать людей и помогать им выражать свои чувства.

В этом году организаторы сделали акцент на семейных ценностях и истории. Гости смогут узнать, как составлять родословные и создавать генеалогическое древо. «Мы хотим пробудить интерес к своим корням, ведь знание истории семьи помогает лучше понять себя», – пояснила директор фестиваля Александра Запевалова.

Помимо музыкальной программы, на мероприятии будут работать семейные психологи и представят свою деятельность около 30 социально ориентированных некоммерческих организаций.

Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и правительства Санкт-Петербурга. Это мероприятие станет площадкой для творческого общения, где каждый сможет найти что-то интересное для всей семьи.