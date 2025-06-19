Музыка науки: бандонеон и джаз в стенах Петербургской академии

20 июня в сердце Северной столицы произойдёт необычное культурное событие. В историческом здании Академии наук, где когда-то работали великие русские учёные, прозвучат современные музыкальные произведения в рамках фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга». Это здание, ставшее символом российской научной мысли, на один вечер превратится в концертную площадку мирового уровня.

Главным гостем вечера станет итальянский виртуоз Джанни Иорио, которого критики включают в тройку лучших исполнителей на бандонеоне — инструменте, без которого невозможно представить аргентинское танго. В его исполнении прозвучат как собственные композиции, так и знаменитый цикл Астора Пьяццоллы «Времена года в Буэнос-Айресе», ставший классикой современной музыки.

Не менее интересным обещает быть выступление трио Александра Маслова, которое представит джазовые интерпретации известных классических произведений. В их программе — оригинальные обработки «Полёта шмеля» и других музыкальных хитов, которые зазвучат по-новому в исполнении талантливых музыкантов.

Концерт пройдёт по адресу: Университетская набережная, 5. Это редкая возможность не только услышать прекрасную музыку, но и побывать в одном из самых значимых зданий города, где когда-то кипела научная мысль, а теперь будет звучать искусство. Для любителей музыки и истории это событие станет настоящим подарком, соединяющим разные эпохи и культурные традиции.