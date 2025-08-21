Музыка экрана: в «Авроре» покажут фильмы с музыкой Андрея Петрова

В 2025 году культурное сообщество России отмечает значимую дату — 95 лет со дня рождения выдающегося композитора Андрея Петрова, народного артиста СССР и почетного гражданина Санкт-Петербурга. В честь этого события с 22 августа по 24 сентября в знаменитом кинотеатре «Аврора» пройдет специальная ретроспектива картин, в которых звучит музыка мастера.

Зрителей ждет уникальное путешествие по кинематографическому наследию композитора. Программа охватывает весь творческий путь Петрова в кино — от дебютной работы в картине «Человек-амфибия», принесшей автору всесоюзную славу, до одной из последних его работ в фильме «Бедный, бедный Павел», отмеченной премией «Золотой орел».

В рамках ретроспективы можно будет увидеть легендарные ленты, вошедшие в золотой фонд отечественного кинематографа. Среди них — «Я шагаю по Москве» (1963), «Берегись автомобиля» (1966), «Укрощение огня» (1972), «Служебный роман» (1977) и «Осенний марафон» (1979). Каждая из этих картин знакомит зрителей с многогранным талантом композитора, создававшего музыку, которая стала неотъемлемой частью визуального ряда и эмоционального восприятия фильмов.

Торжественное открытие ретроспективы состоится 22 августа в 19:00. Вечер начнется с концертной программы, в которой примут участие финалистка телевизионного проекта «Главная сцена» Анна Малышева и лауреат международных конкурсов Дмитрий Ковзель. После музыкальной части зрители увидят восстановленную версию фильма «Человек-амфибия» — картины, с которой начался путь Андрея Петрова в большом кино.

Этот проект предоставляет уникальную возможность по-новому взглянуть на творчество великого композитора, чья музыка стала неотъемлемой частью культурного кода нескольких поколений зрителей. Ретроспектива позволит оценить масштаб дарования Андрея Петрова, чьи произведения продолжают жить на экране и в сердцах миллионов поклонников.