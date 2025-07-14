Можно ли продавать еду через маркетплейсы?

Продажа продуктов питания через онлайн-платформы разрешена, но требует строгого соблюдения законодательных норм. Об этом напомнили в Роспотребнадзоре, подчеркнув, что как продавцы, так и сами маркетплейсы обязаны обеспечивать безопасность товаров на всех этапах — от производства до доставки покупателю.

Ключевое требование — соблюдение санитарных правил. Это касается не только условий хранения, но и транспортировки. Например, молочная продукция и яйца должны перевозиться с поддержанием определённого температурного режима, а упаковка — соответствовать гигиеническим стандартам.

Потребителям также стоит быть внимательными. При получении заказа необходимо проверять срок годности, состояние упаковки и маркировку. Последняя, кстати, стала обязательной для 27 категорий товаров — её подлинность можно уточнить через приложение «Честный ЗНАК».

Если продукт оказался некачественным или доставлен с нарушениями, покупатель вправе отказаться от него прямо в пункте выдачи. Роспотребнадзор напоминает: закон всегда на стороне потребителя, и соблюдение этих правил делает онлайн-покупки продуктов безопасными и удобными.