Мошенники торгуют поддельными билетами на «Алые паруса»: как не стать жертвой

В преддверии знаменитого праздника выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге активизировались аферисты, предлагающие фальшивые билеты на мероприятие. По данным правоохранительных органов, злоумышленники действуют по отработанной схеме: передача билетов происходит 27 июня через курьеров или непосредственно у Дворцовой площади перед началом торжества.

Мошенники убеждают потенциальных покупателей, что в билеты будут вклеены их личные данные, а на входе якобы дежурят «свои люди», которые обеспечат беспрепятственный проход. Однако такая практика не только незаконна, но и крайне рискованна для самих покупателей.

Во-первых, никто не может гарантировать, что по таким билетам действительно удастся попасть на праздник. Во-вторых, существует реальная опасность привлечения к уголовной ответственности за использование поддельных документов. Организаторы «Алых парусов» предупреждают, что все билеты проходят строгий контроль, а система безопасности мероприятия исключает возможность незаконного прохода.

Полиция рекомендует приобретать билеты только через официальные каналы продаж и не поддаваться на заманчивые предложения сомнительных продавцов. В случае столкновения с мошенниками следует незамедлительно сообщить в правоохранительные органы.

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