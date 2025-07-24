Морские послания: в Кронштадте открывается уникальная почтовая акция

В последние выходные июля Кронштадт станет центром необычной почтовой традиции. 26 и 27 июля здесь развернёт работу проект «Морская почта», организованный «Петербургским дневником». Гости смогут отправить специально созданные открытки с видами морского Петербурга в любой уголок страны, включая воинские части ВМФ России.

В этом году участников ждёт коллекция из пяти оригинальных открыток. Четыре из них посвящены узнаваемым символам города на Неве: парусникам, чайкам, корюшке и нерпам. Особый экземпляр создан к 280-летию адмирала Фёдора Ушакова – легендарного флотоводца, не проигравшего ни одного морского сражения.

Главным новшеством станет водный филиал проекта. На катамаране имени Героя России Александра Горина установят специальный почтовый ящик. Только здесь можно будет получить памятную открытку с портретом отважного моряка, посмертно награждённого орденом Мужества.

Акция пройдёт 26 июля с полудня до 20:00 и 27 июля с 10:00 до 20:00. Все почтовые отправления осуществляются бесплатно, что делает этот проект доступным для каждого гостя.

Этот необычный формат соединяет в себе современные традиции с морской романтикой, позволяя жителям и гостям города поделиться частичкой петербургского духа с близкими. Особенно символично, что акция проходит в Кронштадте – городе морской славы России.