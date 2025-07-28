Морская симфония: как русские художники воспевали стихию воды

В честь Дня Военно-Морского Флота России Русский музей представил грандиозную выставку, посвященную морской теме в отечественном искусстве. Экспозиция «О, море, море!» раскрывает эволюцию марины – жанра морского пейзажа – от первых опытов XVIII столетия до современных интерпретаций.

В залах корпуса Бенуа собрано 120 работ из коллекции музея, включая признанные шедевры. Центральное место занимают полотна Ивана Айвазовского – легендарного мастера, сумевшего передать в красках всю мощь и изменчивость водной стихии. Его знаменитые «Девятый вал» и «Волна» по-прежнему завораживают зрителей динамикой и эмоциональной силой.

Но выставка не ограничивается одним гением. Здесь можно проследить, как развивалась морская тема в творчестве разных эпох. Работы Алексея Боголюбова демонстрируют тонкую наблюдательность художника-мореплавателя, а полотна Льва Лагорио переносят в романтические гавани Крыма и Кавказа. Особый интерес представляют пейзажи Сильвестра Щедрина, запечатлевшего итальянское побережье с его особым светом, и фантастические виды Константина Богаевского, вдохновленного древней историей Киммерии.

Чтобы усилить эффект погружения, организаторы дополнили живописный ряд подлинными морскими артефактами. Тринадцать экспонатов из собрания Центрального военно-морского музея – от старинных якорей до навигационных приборов – помогают зрителю ощутить связь между искусством и реальностью, между романтическим образом моря и суровой практикой мореходства.

Выставка работает в корпусе Бенуа на набережной канала Грибоедова, 2, и станет прекрасным поводом не только оценить мастерство русских художников, но и задуматься о вечном притяжении человека к морской стихии – то грозной, то умиротворяющей, но всегда загадочной.