Монстры Лабубу захватывают Петербург: от коллекционных игрушек до уличных подделок

Странные зубастые создания с большими глазами заполонили соцсети и витрины магазинов. Речь о Лабубу – игрушечных монстрах, которые из нишевого увлечения превратились в настоящий культурный феномен. Их можно увидеть везде: в руках модных блогеров, на полках коллекционеров и даже в ларьках с сувенирами на главных улицах города.

История этих существ началась в Гонконге, где художник создал необычный дизайн более десяти лет назад. Но настоящую популярность они обрели только сейчас, когда крупный азиатский производитель начал выпускать их в формате «слепых коробок». Суть в том, что покупатель заранее не знает, какая именно фигурка ему достанется, что создает азарт и подогревает интерес.

Интересно, что основными поклонниками Лабубу стали не дети, а взрослые. Цена на оригинальные экземпляры достаточно высока, что делает их скорее предметом коллекционирования, чем детской забавы. На вторичном рынке редкие экземпляры могут стоить в несколько раз дороже первоначальной цены.

Такая популярность не могла не вызвать волну подражаний. Уличные торговцы уже предлагают дешевые копии этих игрушек, выдавая их за сувениры. В интернете появились наборы для самостоятельного изготовления похожих фигурок. Оригиналы и подделки стали настолько распространенными, что даже депутаты заинтересовались этим явлением, хотя официальных запретов пока не последовало.

Бренды быстро уловили тренд. Некоторые компании пытаются зарегистрировать название как товарный знак, другие предлагают использовать образы монстров в своих продуктах – от одежды до банковских услуг.

Эксперты спорят, насколько долговечной окажется эта мода. Одни сравнивают Лабубу с предыдущими «монстр-трендами», которые быстро вспыхивали и так же быстро забывались. Другие считают, что у этих созданий есть потенциал стать долгосрочным культурным явлением. Пока же волна увлечения только набирает обороты, превращая странных зубастых существ в новый символ современной поп-культуры.

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