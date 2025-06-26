Молодёжь формирует культурное будущее России: диалог поколений в библиотеке Маяковского

В Санкт-Петербурге состоялось важное событие в сфере культуры — встреча представителей молодёжных и студенческих советов на площадке Центральной городской публичной библиотеки имени В.В. Маяковского. Инициативные молодые люди, определяющие культурную повестку страны, обсудили стратегии вовлечения нового поколения в развитие отечественной культуры.

Заместитель министра культуры подчеркнул особую роль молодёжи в культурной жизни страны: «Современное поколение — это не просто будущее, а полноправные творцы настоящего. Через молодёжные советы мы получаем свежие идеи и нестандартные решения, которые помогают выстраивать мосты между традициями и инновациями».

Участники встречи сосредоточились на обсуждении ключевых направлений работы: участие в культурных форумах, организация стажировок, реализация патриотических проектов и популяризация исторического наследия. Особое внимание уделили созданию новых форматов взаимодействия с молодой аудиторией.

В Петербурге сегодня активно работают более 600 молодых специалистов, объединённых в советы при Комитете по культуре и ведущих культурных институциях — Русском музее, «Петергофе», Академии русского балета имени Вагановой. Всероссийское сообщество «Молодёжь в культуре» насчитывает свыше 4 тысяч участников, становясь мощной платформой для генерации идей и реализации творческих проектов.

Эта встреча подтвердила, что молодёжные советы превращаются в эффективные площадки для профессионального роста, где рождаются смелые культурные инициативы и формируется новое видение развития отрасли. Диалог между поколениями культурных деятелей открывает возможности для сохранения традиций и одновременного создания актуальных форматов работы с аудиторией.