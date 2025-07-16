Минтруд представил проект праздничного календаря на 2026 год

Министерство труда вынесло на общественное обсуждение проект постановления о переносе выходных дней в 2026 году. Согласно документу, предлагается сделать следующие изменения:
— перенос выходных с 3 января на 9 января
— перенос выходного с 4 января на 31 декабря
Основные праздничные периоды 2026 года:
— Новогодние каникулы: с 31 декабря 2025 по 11 января (12 дней)
— Февральские праздники: 21-23 февраля (3 дня)
— Мартовские выходные: 7-9 марта (3 дня)
— Майские праздники: 1-3 мая и 9-11 мая (по 3 дня)
— Июньские выходные: 12-14 июня
— Ноябрьский праздник: 4 ноября
— Новогодние праздники 2027 года начнутся 31 декабря 2026
Как оптимально планировать отпуск:
Для работников с окладной системой оплаты наиболее выгодными месяцами для отпуска будут те, где больше рабочих дней. В 2026 году это:
— Самый выгодный месяц: июль
— Достаточно выгодные: апрель, сентябрь, октябрь
— Наименее выгодные: январь, февраль и май (из-за большого количества праздничных дней)
Для работников со сдельной оплатой труда в праздничные месяцы предусмотрена специальная гарантия — дополнительное вознаграждение за нерабочие праздничные дни, размер которого устанавливает работодатель.
Советы по планированию:
1. Для продления новогодних каникул можно взять отпуск с 12 января
2. В мае выгодно использовать отпуск с 4 по 8 мая
3. Альтернативный вариант — перенести часть отпуска на декабрь 2025 года
Проект пока находится на стадии обсуждения, и окончательный вариант календаря может быть скорректирован с учетом мнения общественности и экспертов.