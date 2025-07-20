Милионные штрафы за навязанные услуги

Вячеслав Володин в своём телеграм-канале сообщил о готовящихся изменениях в штрафах за навязывание клиентам дополнительных услуг. Спикер Госдумы напомнил о законе, принятом в апреле, который призван защитить граждан от необоснованных расходов. Компании часто используют манипуляции, чтобы заставить покупателей согласиться на ненужные опции, а иногда даже угрожают последствиями в случае отказа. Из-за таких практик итоговая стоимость товаров и услуг может вырасти на половину от первоначальной цены.

На этой неделе депутаты поддержали в первом чтении поправки, ужесточающие наказание за подобные действия. Штрафы для должностных лиц могут увеличиться с 4 тысяч рублей до 300 тысяч, а для организаций — с 40 тысяч до миллиона рублей. «Запрещено принуждать людей к покупке платных допуслуг или создавать условия, при которых согласие считается автоматическим», — подчеркнул Володин.

Инициатива ужесточить ответственность за навязанные услуги поступила от Роспотребнадзора ещё в 2024 году. Многие жители Самарской области и других регионов сталкивались с хитрыми формулировками в договорах, мелкими шрифтами и скрытыми галочками, из-за которых приходилось платить за то, что изначально не планировалось. Новые меры должны сократить число таких ситуаций и сделать рынок более честным.