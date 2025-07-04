«Медный всадник» меняет транспортную схему Петербурга

С 6 по 17 июля 2025 года в Петроградском и Василеостровском районах введут временные ограничения движения в связи с проведением четвертого триатлона «Медный всадник». Спортивное мероприятие, посвященное 80-летию Победы, потребует перекрытия нескольких улиц и аллей.

Наиболее серьезные изменения коснутся 12 июля. В этот день с 4:00 до 19:00 будет ограничено движение по Петровскому проспекту, Южной и Северной дорогам, а также набережной Гребного канала. Полностью перекроют проезд по Теннисной и Велосипедной аллеям с 4:00 12 июля до 17:00 13 июля.

Особые ограничения затронут Рюхину улицу и набережную Мартынова, где с 8:00 12 июля до 2:00 13 июля будет запрещено не только движение, но и парковка транспорта. Центральная и Футбольная аллеи останутся закрытыми для автомобилистов с 6 по 17 июля.

Организаторы рекомендуют водителям заранее планировать маршруты, учитывая временные ограничения. Для удобства жителей и гостей города опубликованы подробные схемы объездов и альтернативных путей движения.

Триатлон «Медный всадник» стал традиционным летним событием в спортивной жизни Петербурга. В этом году участникам предстоит преодолеть дистанции плавания, велогонки и бега по живописным местам исторического центра города.