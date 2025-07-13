Медики Ленобласти получат значительную прибавку к зарплате

Власти Ленинградской области объявили о масштабных планах по улучшению условий труда для медицинских работников. По словам губернатора Александра Дрозденко, средний уровень доходов медработников в регионе планируют поднять до 160 тысяч рублей в месяц. Это почти в два раза превышает текущую среднюю зарплату по области, которая сейчас составляет 81,3 тысячи рублей.

Программа развития здравоохранения включает не только повышение зарплат, но и масштабную модернизацию медицинской инфраструктуры. Ежегодно в регионе будут строить и реконструировать не менее 20 лечебных учреждений, а на закупку нового оборудования выделят свыше 1,5 миллиарда рублей. Особое внимание уделяется решению жилищного вопроса – каждый год 60 медицинских работников будут получать собственные квартиры.

О новых инициативах губернатор рассказал во время туристического слёта медучреждений в Выборгском районе. «У врачей и чиновников действительно много общего – к ним обращаются, только когда что-то идет не так, – отметил Дрозденко. – Такие мероприятия помогают специалистам отвлечься от рабочих вопросов, отдохнуть на природе и вернуться к пациентам с новыми силами».

Ленинградская область демонстрирует устойчивый рост доходов населения – за последний год зарплаты в регионе выросли на 21,2%. Несмотря на то, что по этому показателю область пока занимает 13-е место в стране, планы по повышению оплаты труда медиков могут существенно улучшить её позиции.

Эти меры направлены не только на повышение статуса медицинской профессии, но и на привлечение квалифицированных кадров в региональное здравоохранение. Комплексный подход, сочетающий материальную поддержку, улучшение условий труда и решение социальных вопросов, должен сделать работу в медицинской сфере Ленобласти более престижной и комфортной.