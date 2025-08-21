Мечты сбываются: в Кронштадте пройдет грандиозный семейный праздник

С 23 по 31 августа туристско-рекреационный кластер «Остров фортов» в Кронштадте станет площадкой для масштабного фестиваля «Остров мечтателей». Это уже второе проведение мероприятия, которое в прошлом году собрало более двухсот тысяч гостей. Организатором события выступает Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Программа фестиваля предлагает разнообразные активности для посетителей всех возрастов. Территория будет разделена на несколько тематических зон, каждая из которых представляет особый мир развлечений и познания. Здесь каждый найдет занятие по интересам.

Торжественное открытие запланировано на 23 августа. Гостей ждет яркая шоу-программа и праздничный концерт с участием вокалистов, оркестровых коллективов, кавер-групп, театральных трупп и артистов оригинального жанра. По выходным дням на сцене будут выступать детские музыкальные коллективы, а вечерами начнутся дискотеки для всей семьи.

Выходные дни особенно насыщены событиями. Посетителей ждут развлекательные программы, включающие викторины, конкурсы, аквагрим и выступления с участием ростовых кукол. Для любителей творчества подготовлена большая стена-раскраска с морскими сюжетами, а в специальной фотобудке можно сделать памятные снимки.

Особой популярностью пользуется интерактивный квест «Семь шагов к мечте», который предлагает семейным командам пройти увлекательное путешествие по станциям с заданиями на скорость и сообразительность.

Для интересующихся историей пройдут иммерсивные экскурсии «Великие мечты» по Аллее героев Российского флота. Участники смогут не только узнать больше о военно-морской славе России, но и оставить записку со своей мечтой. Организаторы обещают рассмотреть самые интересные пожелания и постараться помочь в их осуществлении.

Творческое направление представлено конкурсом «Остров талантов» для детей и молодежи. В зоне «Остров творчества» пройдут мастер-классы по декоративно-прикладному искусству: от оригами и росписи открыток до занятий по робототехнике и работе с VR-технологиями.

Спортивная программа включает мастер-классы по футбольному фристайлу, силовым тренировкам, игровым видам спорта и йоге. Также подготовлены «Гонка с препятствиями», семейные эстафеты и площадки для настольных игр.

Завершится фестиваль 31 августа большим семейным карнавалом. Участники смогут пройти в костюмах по парку в сопровождении ростовых кукол и оркестра. На главной сцене состоится торжественное награждение победителей творческого конкурса.

Участие в мастер-классах, квестах и экскурсиях бесплатное, но требует предварительной регистрации. Подробная информация о программе и регистрация доступны на официальном сайте мероприятия.