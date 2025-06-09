Массовые проверки общепита и ритейла: что ждет бизнес в ближайшее время

В сфере общественного питания и розничной торговли продуктовыми товарами грядут серьезные изменения. По данным источников в законодательных органах, Роспотребнадзор может получить расширенные полномочия для проведения внеплановых проверок. Новые правила позволят специалистам ведомства начинать контрольные мероприятия в течение суток после поступления жалобы без обязательного согласования с прокуратурой.

Сейчас для организации внеплановой проверки требуется разрешение прокурора, которое выдается лишь в 30% случаев. Предлагаемые изменения законодательства упростят эту процедуру — уведомление прокуратуры будет происходить одновременно с началом проверки. Поводом для визита контролирующих органов может стать информация из различных источников: жалобы потребителей, данные системы маркировки «Честный знак», публикации в средствах массовой информации или обращения общественных организаций.

Основное внимание при проверках будет уделяться ключевым аспектам работы предприятий: соблюдению санитарных норм, правилам хранения продуктов, срокам годности товаров, состоянию производственных помещений и документации. Особое значение имеет контроль за наличием необходимых сертификатов, ветеринарных сопроводительных документов и медицинских книжек у сотрудников.

За нарушения предусмотрены серьезные санкции — от крупных штрафов до 500 тысяч рублей для юридических лиц до приостановки деятельности на срок до трех месяцев. В случаях, когда выявляется продукция, представляющая угрозу здоровью потребителей, возможна ее конфискация и уничтожение.

Представители ресторанного бизнеса отмечают двоякое отношение к планируемым изменениям. С одной стороны, усиленный контроль способствует повышению качества услуг и соблюдению санитарных норм. С другой — существует обеспокоенность возможными злоупотреблениями со стороны проверяющих.

Эксперты рынка подчеркивают, что подобные меры направлены на защиту прав потребителей и борьбу с недобросовестными предпринимателями. В последние годы участились случаи нарушений в сфере общественного питания, что и стало причиной ужесточения контроля.

Новые правила проверок могут вступить в силу уже в ближайшее время после рассмотрения соответствующих поправок в законодательство. Это потребует от бизнеса повышенного внимания к соблюдению всех нормативных требований и поддержанию документации в идеальном порядке.

Для потребителей же эти изменения означают дополнительную гарантию качества продуктов и услуг в заведениях общественного питания. Однако реальная эффективность новых мер станет ясна только после их практического применения.

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