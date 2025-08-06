Мариинский театр подвел итоги сезона: рекордные 2 миллиона зрителей

Завершившийся 242-й сезон стал для Мариинского театра по-настоящему знаковым. По данным вице-губернатора Санкт-Петербурга Бориса Пиотровского, за этот период культурную жемчужину Северной столицы посетило более 2 миллионов зрителей. Торжественным финалом сезона 5 августа стала опера Рихарда Вагнера «Лоэнгрин», представленная на сцене Мариинского-2.

Творческий коллектив театра продемонстрировал впечатляющую продуктивность: за сезон состоялось 448 балетных постановок, 606 оперных спектаклей и 355 концертов. Особое внимание привлекли масштабные гастроли труппы, охватившие семь китайских городов, а также Турцию, Оман, Бахрейн, Армению, Беларусь и ряд российских городов.

«Мы с нетерпением ждём нового сезона, — отметил Пиотровский. — Артистам же желаю хорошо отдохнуть и набраться сил. Перерыв важен для всех, но для творческих людей он имеет особое значение».

Анализ ценовой политики театра показывает, что стоимость билетов варьируется в широком диапазоне. Так, посещение легендарного «Лебединого озера» обходится зрителям от 2,5 до 17 тысяч рублей. «Сильфида» на основной сцене доступна по цене от 2,4 до 9,6 тысячи рублей, а «Евгений Онегин» — от 2,4 до 9 тысяч рублей. Эксперты отмечают, что наиболее выгодные условия предлагаются при раннем бронировании, а конечная стоимость билета во многом зависит от состава исполнителей и имени дирижёра.

Успешное завершение сезона подтверждает статус Мариинского театра как одного из ведущих культурных центров не только России, но и всего мира. Рекордная посещаемость свидетельствует о неизменном интересе публики к классическому искусству в его лучшем исполнении. Теперь внимание театральной общественности обращено к подготовке нового сезона, который, несомненно, принесёт ещё больше ярких премьер и запоминающихся выступлений.