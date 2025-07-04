Магия кино: как Петербург стал главным героем фильмов

В Петербурге готовится специальный показ культовой ленты «ПитерFM», где Северная столица предстает не просто фоном, а полноценным участником событий. Кинопоказ дополнит лекция о том, как город за последние два десятилетия менял свой облик, оставаясь при этом узнаваемым и любимым.

Фильм «ПитерFM» — это не только история случайных встреч и неожиданных поворотов судьбы, но и своеобразная экскурсия по Петербургу нулевых. Многие места, запечатленные в кадре, сегодня выглядят иначе. Например, станция метро «Горьковская», где по сценарию должны были встретиться герои, после реконструкции 2008 года полностью преобразилась, получив от горожан прозвище «летающая тарелка» за необычный дизайн.

Главные герои — радиоведущая Маша и начинающий архитектор Максим — по-своему отражают дух города. Их случайные пересечения на улицах, мимолетные взгляды и несостоявшиеся встречи создают особую атмосферу, где Петербург становится не просто декорацией, а активным участником развития сюжета.

12 июля в кинотеатре «Художественный» (19-00) зрители смогут не только пересмотреть эту трогательную историю, но и задуматься о том, как изменился город за годы, прошедшие со дня выхода фильма. Что осталось неизменным в его характере? Какие черты оказались временными? И в чем секрет той особой магии, которая делает Петербург таким притягательным для кинематографистов?

Этот вечер — возможность по-новому взглянуть на знакомые улицы, вспомнить, каким был город в начале века, и сравнить его с современным обликом. Для тех, кто любит кино и ценит неповторимую атмосферу Петербурга, такой просмотр станет настоящим путешествием во времени.

Заманить зрителя в кинотеатр сегодня — большое искусство