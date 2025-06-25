Лучшие места для купания: где в Петербурге и области можно безопасно окунуться

В жаркие летние дни многие жители Северной столицы ищут места, где можно освежиться и отдохнуть у воды. Среди многочисленных водоемов города и области есть несколько проверенных вариантов, которые регулярно получают положительные оценки от специалистов.

Одним из самых популярных мест остаются Суздальские озера, расположенные в северной части города. Верхнее Суздальское озеро уже много лет подряд входит в список самых чистых водоемов региона. Удобное расположение в шаговой доступности от станции метро «Озерки» делает его особенно привлекательным для горожан. Однако близость к метро имеет и обратную сторону — здесь всегда многолюдно, даже в будние дни.

В парке Сосновка находится небольшой, но уютный Ольгинский пруд, созданный на месте бывшего песчаного карьера. Этот водоем давно полюбился местным жителям, хотя для тех, кто ищет уединения, он может показаться недостаточно тихим из-за близости оживленных улиц. Глубина здесь небольшая, поэтому для серьезного заплыва это место не подойдет.

Особого внимания заслуживает Безымянное озеро, которое отличается чистой водой благодаря многочисленным подземным источникам. Песчаное дно добавляет этому месту привлекательности, хотя добираться сюда из центра города придется довольно долго. Интересно, что этот водоем имеет искусственное происхождение — он был создан еще во времена Петра I как запруда для мельницы на реке Дудергофке.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что купание в непроверенных водоемах может быть опасным для здоровья. Вода на официальных пляжах проверяется по 44 показателям, и если хотя бы один из них не соответствует норме, купание в таком месте не рекомендуется. Перед поездкой стоит уточнить актуальную информацию о состоянии водоемов на сайте ведомства.

Четыре пляжа Петербурга признаны безопасными для купания