Лучшие летние киноплощадки Петербурга: кино под звёздами

Когда привычные кинозалы надоедают, самое время отправиться на необычные кинопоказы под открытым небом. В Петербурге этим летом можно совместить просмотр фильмов с прогулками по живописным местам — от набережных до исторических дворов.

В ЦПКиО на Елагином острове развернулся летний кинотеатр Tele2 Art Space. Здесь ежедневно демонстрируют доброе кино для всей семьи: от популярных мультфильмов до фестивальных картин и культового кино. По будням вход свободный, а в выходные потребуется лишь билет в парк — сам кинопоказ остаётся бесплатным.

Севкабель Порт предлагает совершенно особенную атмосферу — «Кинотеатр у моря» с панорамой на Неву. В программе собраны лучшие мировые ленты и свежие премьеры. Это идеальное место для романтического свидания или встречи с друзьями.

Любителям необычных локаций понравится кинотеатр в особняке Лопухиных-Нарышкиных. В историческом дворе на Литейном проспекте показывают авторское кино — от артхауса до культовых фильмов.

Василеостровский рынок каждую неделю превращается в площадку для кинопоказов. По четвергам и воскресеньям здесь можно увидеть всё — от лёгких комедий до захватывающих драм.

Киностудия «Ленфильм» приглашает на специальный летний фестиваль. Помимо бесплатных показов классики и новинок, гостей ждут встречи с создателями фильмов и интересные обсуждения.

Этим летом в Петербурге каждый найдёт кино на свой вкус — главное, не пропустить сеансы под открытым небом. Захватите плед, хорошее настроение и отправляйтесь за новыми кинематографическими впечатлениями!