Ловцы слов 2025: в Ледовом дворце Петербурга

С 1 августа петербуржцы и гости города смогут увидеть обновлённую версию популярной выставки «Ловцы слов 2025» в необычном месте — Ледовом дворце. Переехав на новую площадку, экспозиция литературного музея «ХХ век» раскроет посетителям мир русской поэтической революции через призму творчества знаковых авторов прошлого века.

Главной жемчужиной коллекции станет уникальный артефакт — никогда не публиковавшийся сборник Анны Ахматовой, подготовленный Борисом Друяном в 1970-х годах, но так и не увидевший свет из-за цензурных ограничений. Этот раритет впервые будет доступен для широкого круга ценителей литературы.

Параллельно с выставкой «Ловцы слов 2025» возобновит работу фестиваль «Текст в контексте», на этот раз посвящённый творческому наследию двух новаторов слова — Велимира Хлебникова и Даниила Хармса. В программе заявлены интерактивные квесты, театральные постановки, конкурсы художественного чтения и авторские экскурсии, которые помогут глубже понять эпоху литературного эксперимента.

Для семейной аудитории подготовлена специальная программа «Леля и Минька зовут в гости!», которая в игровой форме познакомит юных посетителей с классиками детской литературы.

Новый адрес культурного пространства «Ловцы слов 2025» — проспект Пятилеток, 1 — обещает стать точкой притяжения для всех, кто интересуется историей русской словесности. Выставка продемонстрирует, как смелые идеи литературных революционеров прошлого века продолжают вдохновлять современных художников слова.

Музыкальный фестиваль «Бродский DRIVE 2025» в Петербурге