Литературный оазис в сердце Петербурга: на Малой Конюшенной открылись «Книжные аллеи»

В самом центре Северной столицы расцвел необычный литературный сад. На Малой Конюшенной улице стартовал сезон летних «Книжных аллей», превративших пешеходную зону в настоящий рай для книголюбов. Пространство украсили яркими тюльпанами и оригинальными книжными полками с цветочными мотивами, создав неповторимую атмосферу для интеллектуального отдыха.

Главной достопримечательностью этого года стал гигантский уличный книжный шкаф, претендующий на звание самого большого в стране. Его протяженность превышает полсотни метров, а на полках разместилось более десяти тысяч изданий — от последних бестселлеров до произведений местных авторов.

«Здесь царит особая атмосфера свободы и творчества, — поделился впечатлениями 68-летний писатель Владимир Васильев. — В отличие от закрытых помещений, на свежем воздухе общение становится более естественным и душевным. Ты можешь случайно встретить старого знакомого и завести содержательный разговор».

За десятилетие существования проект вырос из скромной ярмарки в масштабный культурный фестиваль, объединяющий разные виды искусства. Как отметил губернатор Александр Беглов, «Книжные аллеи» стали по-настоящему народным и семейным мероприятием. В этом году организаторы подготовили насыщенную программу, рассчитанную на посетителей всех возрастов.

«Мы специально разработали мероприятия, которые будут интересны и детям, и взрослым, — рассказала директор Санкт-Петербургского Дома Книги Кристина Матвеева. — Впереди тематические недели, включая празднование Дня России с участием творческих коллективов из разных регионов страны».

Каждую неделю с середины недели до выходных гостей ждут встречи с известными литераторами, художественные мастер-классы, музыкальные выступления и даже кинопоказы. Особое внимание уделено программам для семейного отдыха, чтобы привить любовь к чтению с самого раннего возраста.

Фестиваль продолжит работу все лето, предлагая петербуржцам и гостям города уникальную возможность совместить любовь к литературе с приятными прогулками по историческому центру.

Вход на все мероприятия свободный, что делает культурный отдых доступным для каждого.

Книжный Салон 2025 в Санкт-Петербурге