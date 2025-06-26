Литературный оазис в сердце Петербурга: книжные аллеи ждут гостей

До 28 июня Малая Конюшенная улица превратится в настоящий город-сад, где литература встречается с искусством. В рамках проекта #ВПетербургечитают развернулись красочные Книжные аллеи, предлагающие горожанам и туристам необычное пространство для культурного отдыха.

Особенностью этой недели фестиваля станет празднование Дня молодежи. Гостей ждут уютные фотозоны среди цветов, знакомство с новинками книжного мира и разнообразная культурная программа.

27 и 28 июня на аллеях выступят артисты уникального фестиваля КУKART, который объединяет кукольные и синтетические театры. Это редкая возможность увидеть представления, не имеющие аналогов в российской театральной среде.

Вечером 27 июня с 20:00 до 22:00 пройдет необычная Тихая вечеринка — современный формат танцевального мероприятия, где музыка звучит только в наушниках участников. Достаточно отсканировать QR-код, чтобы подключиться к диджей-сету и танцевать так, как хочется, не мешая окружающим.

Этот литературный фестиваль создает особую атмосферу, где каждый может найти что-то по душе — от тихого чтения в тени аллей до ярких театральных впечатлений и необычных музыкальных экспериментов.

Читаем книги в Санкт-Петербурге