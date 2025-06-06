Литература и кино: Гатчина готовится к XXXI Международному кинофестивалю

С 17 по 21 июня 2025 года в Гатчине состоится уже традиционный Международный кинофестиваль «Литература и кино», который в этом году пройдет в тридцать первый раз. Этот уникальный смотр объединит кинематографистов и литераторов, представляя фильмы, созданные по мотивам литературных произведений, а также картины, посвященные жизни и творчеству писателей и поэтов.

Фестивальная программа обещает быть насыщенной и разнообразной. В конкурсный показ вошли 59 фильмов из более чем 150 присланных заявок. Зрители увидят игровые, анимационные и документальные ленты, включая сериалы-экранизации. Особое внимание уделено детской аудитории — для юных зрителей подготовили шесть полнометражных картин и анимационные работы. Три фильма будут показаны вне конкурса.

Основные мероприятия пройдут на двух площадках: в киноконцертном зале «Победа» и Гатчинском городском Доме культуры. Организаторы предусмотрели свободный вход на большинство показов (по предварительной регистрации), что делает фестиваль доступным для всех любителей кино и литературы.

Фестиваль возглавляет президент — Владимир Грамматиков, известный режиссер и заслуженный деятель искусств РФ. В команду организаторов также входят директор фестиваля Михаил Славский и программный директор Сергей Симаков.

Мероприятие проводится при поддержке администрации Гатчинского муниципального округа и Правительства Ленинградской области, подтверждая статус одного из значимых культурных событий региона. Фестиваль традиционно включает не только кинопоказы, но и творческие встречи, литературные вечера, концерты и другие культурные события, создавая уникальное пространство для диалога между литературой и кинематографом.