Линейный парк в Петербурге расширяет границы: что ждет жителей Васильевского острова

В Санкт-Петербурге стартовал очередной этап благоустройства Линейного парка, расположенного в Василеостровском районе. Как сообщили в администрации города, работы ведутся на участке между домом №15 по Морской набережной и ЗСД. Первыми о начале преобразований узнали местные жители, заметившие строительную технику и временные ограждения в зеленой зоне.

Особое внимание уделяется сохранению существующих зеленых насаждений – масштабная вырубка деревьев не планируется. По информации издания «Петербургский дневник», аллея останется нетронутой, а работы коснутся в первую очередь инфраструктурных улучшений.

Этот этап является частью масштабного проекта по развитию парковой зоны. Как ранее отмечал вице-губернатор Евгений Разумишкин, 2025 год посвящен реализации третьей очереди благоустройства. Завершающий этап работ намечен на 2026 год, после чего город приступит к преобразованию набережной реки Смоленки.

Недавно парк уже обзавелся новой достопримечательностью – в конце мая здесь был запущен светомузыкальный фонтан, который, по словам губернатора Александра Беглова, входит в число крупнейших в городе. Идея его создания была озвучена еще в 2023 году.

Напомним, что еще несколько лет назад на месте современного парка находилась заброшенная территория. Сегодня это благоустроенное пространство с прогулочными аллеями, велодорожками, детскими и спортивными площадками, которое продолжает развиваться и становиться комфортнее для жителей и гостей города.

Новый этап благоустройства продолжает традицию преобразования городских пространств, делая Петербург еще более удобным и привлекательным для жизни. Жители Васильевского острова в скором времени смогут оценить результаты этих изменений.