Летний уход за фонтанами: где в Петербурге временно отключат водные объекты

В Северной столице начинается плановое техническое обслуживание городских фонтанов. С 21 по 25 июля специалисты проведут комплекс работ по очистке чаш, промывке инженерных систем и проверке оборудования на 18 водных объектах.

Первым в списке значится масштабный фонтанный комплекс на Московской площади, который будет отключен на весь пятидневный период. 22 июля на профилактику закроют четыре фонтана: у дома 4 на Московском проспекте, на проспекте Королева (31), Кирочной улице (50) и Дворцовой набережной (38).

На следующий день, 23 июля, работы коснутся трех популярных городских достопримечательностей: фонтанов на Большой Морской улице, Слободской (4) и Адмиралтейском проспекте (3). В этот же период на два дня остановят водные объекты на проспекте Большевиков (3), Московском проспекте (165) и Торговой площади в Петергофе.

24 июля очередь дойдет до фонтанов на Манежной площади, Невском проспекте (56) и улице Пинегина (23). Завершат профилактические мероприятия 25 июля четыре объекта в Металлострое и Кронштадте, включая два фонтана на Центральной улице (12) и два на Ленинградской улице.

Городские власти напоминают, что регулярное техническое обслуживание позволяет сохранять фонтаны в идеальном состоянии все лето. После профилактики все водные объекты возобновят свою работу в обычном режиме.