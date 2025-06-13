Летний прокат с подвохом: как не стать жертвой мошенников в Петербурге

С приходом теплого сезона в Санкт-Петербурге активизировались мошенники, создающие фальшивые сайты проката велосипедов и самокатов. Эти поддельные ресурсы привлекают пользователей заманчивыми ценами и якобы эксклюзивными скидками, но вместо аренды транспорта предлагают лишь потерю денег и личных данных.

Злоумышленники научились создавать почти идеальные копии официальных сайтов известных сервисов. Различить подделку бывает непросто, особенно если переход осуществляется через рекламные объявления или ссылки в социальных сетях. Специалисты советуют всегда проверять название сайта, сверяя его с официальными источниками, а при малейших сомнениях — напрямую связываться с компанией для подтверждения информации.

Особую группу риска составляют пожилые люди, которые не всегда могут распознать обман. Родственникам стоит заранее предупредить их о подобных схемах и по возможности помочь с арендой. Наиболее безопасный вариант — пользоваться стационарными пунктами проката, где можно получить транспорт без риска столкнуться с мошенничеством.

Власти города призывают жителей и гостей Петербурга быть внимательнее при выборе услуг в интернете. В случае подозрительных предложений лучше отказаться от сделки и сообщить о ресурсе в соответствующие органы. Это поможет не только защитить свои средства, но и предотвратить новые попытки обмана со стороны злоумышленников.

Петербург может полностью запретить аренду электросамокатов