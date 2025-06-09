Летний Петербург: гид по главным фестивалям сезона

Санкт-Петербург готовится к насыщенному летнему сезону, который обещает стать настоящим праздником для ценителей культуры, музыки и искусства под открытым небом. С июня по август город превратится в огромную площадку для творческих экспериментов и ярких впечатлений.

Книголюбов ждет уникальный проект «Книжные аллеи« на Малой Конюшенной улице, где до сентября можно будет погрузиться в чтение среди 10 тысяч изданий. Параллельно здесь пройдут литературные встречи, поэтические вечера и театральные постановки.

В середине июня внимание горожан привлечет красочный Фестиваль цветов в Петропавловской крепости. Карнавальное шествие цветочных платформ, бал под открытым небом с участием музыкантов ведущих театров страны и масштабные флористические инсталляции создадут неповторимую атмосферу.

Музыкальная палитра лета будет не менее разнообразна. На «Стереолето» в «Севкабель Порту» выступят культовые российские исполнители, а фестиваль «Купало» в Ленинградской области познакомит с миром кибер-фолка.

Любителей джаза ждут сразу несколько событий: «Свинг белой ночи», фестиваль имени Бродского и масштабный международный форум в Юсуповском саду.

Особого внимания заслуживает гастрономическо-музыкальный фестиваль «Паруса Кронштадта« на «Острове Фортов», где гостей ждут морские приключения, исторические реконструкции и выступления популярных артистов.

Театралы смогут насладиться фестивалем уличных театров в Елагином парке, а ценители высокой моды — оценить работы российских дизайнеров на показе «Ассоциации» в Царском Селе.

Завершит летний сезон благотворительный фестиваль «Антон тут рядом», который традиционно объединяет музыку и важную социальную миссию помощи людям с аутизмом.

Петербургское лето 2025 года обещает быть по-настоящему жарким в культурном плане.

Сотни мероприятий под открытым небом, большинство из которых можно посетить бесплатно, сделают этот сезон незабываемым для жителей и гостей города.

Главное — заранее спланировать свой культурный маршрут, чтобы успеть насладиться всем разнообразием предлагаемых событий.

Исторический фестиваль для детей в Санкт-Петербурге