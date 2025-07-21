Летний марафон семейных праздников охватит парки Петербурга

Санкт-Петербург превращается в столицу семейного отдыха — с конца июля по сентябрь в разных уголках города пройдет серия масштабных фестивалей для детей и родителей. Организованные городским Комитетом по развитию туризма, эти события обещают стать главными семейными мероприятиями летнего сезона.

Каждые выходные, начиная с 26 июля, праздничная атмосфера будет царить в новых локациях. Первыми примут эстафету 26-27 июля аллеи Буферного парка, затем эстафету подхватят сквер Юрия Никулина (9-10 августа), Муринский парк (16-17 августа) и Центральный парк культуры имени Кирова (23-24 августа). Завершится серия грандиозным финалом 6-7 сентября в Парке 300-летия, где состоится самый масштабный семейный праздник сезона.

Гостей ждет не просто развлекательная программа, а настоящий город детства с десятками активностей. В зоне мастер-классов разместятся 15 тематических площадок, где можно будет собрать модель знаменитого петербургского моста из огромного конструктора, поэкспериментировать с созданием слаймов или отправиться в виртуальное путешествие по городу с помощью специальных очков.

Особое внимание организаторы уделили образовательной составляющей. Родители смогут получить информацию о новых кружках и секциях, узнать о социальных услугах для семей и перспективных городских проектах. А дети окунутся в мир творчества и научных открытий — от рисования пастелью до занимательных химических опытов.

Эти фестивали — прекрасная возможность для семейного отдыха, где каждый найдет занятие по интересам. В программе — увлекательные квесты, шоу мыльных пузырей, творческие мастерские и множество других сюрпризов, которые сделают лето в Петербурге по-настоящему незабываемым.