Летний балетный марафон: Театр Якобсона представит классику на ведущих сценах Петербурга

С 23 июня по 10 августа 2025 года Театр балета имени Леонида Якобсона подарит зрителям Санкт-Петербурга настоящий праздник танца. В рамках летнего сезона труппа выступит на исторических сценах трех легендарных театров города.

Культовые постановки в уникальной афише:

— «Лебединое озеро» — 23-24 июля в БДТ, 5-6 июля и 9-10 августа в Мариинке.

Балет Чайковского «Лебединое озеро» – постановка, созданная со строгим соблюдением классических канонов. В декорациях народного художника России Вячеслава Окунева угадываются отсылки к шедеврам мировой живописи и глубокое знание балетных традиций. Спектакль «Лебединое озеро» в хореографии Мариуса Петипа и Льва Иванов.

— «Спящая красавица» — 24-25 июня в Александринском – синтез русской и французской традиций.

Этот балет Чайковского воплощает универсальность танцевального языка, близость отечественных и западноевропейских традиций. Для создания своей «Спящей красавицы» Театром балета имени Леонида Якобсона был приглашен французский хореограф Жан-Гийом Бар.

— «Дон Кихот» — 30 июня в Александринском, 12 июля в Мариинском.

«Дон Кихот» – яркий, наполненный весельем рассказ о влюбленных, которым покровительствует странствующий рыцарь, сошедший со страниц романа Сервантеса.

Эксклюзивные события сезона:

26 июня в Александринском театре состоится показ программы «Блестящий дивертисмент» – коллекции хореографических миниатюр Леонида Якобсона, демонстрирующих новаторский гений мастера.

Центральным событием летнего сезона станет вечер, посвященный памяти недавно ушедшей от нас великой балерины Аллы Евгеньевны Осипенко. С особой гордостью театр представляет избранное из творческого наследия Леонида Якобсона, гениального хореографа ХХ века. «Блестящий дивертисмент» – квинтэссенция его уникальных образных и пластических находок. Композиции и миниатюры, составившие программу, поражают своим новаторским духом и тонким понимаем различных хореографических стилей.

«Каждый спектакль нашего летнего сезона – это диалог традиций и новаторства, – отмечают в театре. – От строгой классики «Лебединого озера» до экспериментальных миниатюр Якобсона – мы предлагаем зрителю полную палитру балетного искусства».

Билеты на все спектакли уже в продаже. Театр рекомендует позаботиться о приобретении заранее – традиционно летние показы собирают аншлаги.

*Фотографии предоставлены Театром балета имени Леонида Якобсона.

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