Летний балетный марафон: июльские премьеры Эрмитажного театра

В июле 2025 года Эрмитажный театр приглашает зрителей окунуться в мир классического балета. Программа месяца включает знаменитые постановки на музыку Петра Ильича Чайковского, которые обещают подарить незабываемые впечатления ценителям высокого искусства.

Открывает балетный цикл 5 июля уникальная версия «Ромео и Джульетты» в исполнении Санкт-Петербургского Театра Балета имени Чайковского. В этой постановке шекспировская трагедия обретает новое звучание благодаря музыкальной компиляции из лучших произведений великого композитора. В спектакле прозвучат фрагменты Шестой симфонии, Третьей сюиты, «Итальянского каприччио» и других знаменитых сочинений Чайковского, объединенных в единое драматическое полотно. Начало представления в 19:30.

6 и 12 июля на сцену возвращается вечная классика — «Лебединое озеро». Эта постановка театра имени Чайковского под руководством Елизаветы Меньшиковой сохраняет традиционную хореографию, но при этом наполнена особой эмоциональностью. Балтийский малый симфонический оркестр подчеркнет все оттенки знаменитой партитуры, от лирических па-де-де до драматических кульминаций. Начало спектаклей в 19:00.

19 июля зрителей ждет еще одна интерпретация «Лебединого озера» — на этот раз от труппы «Санкт-Петербургский балет» Дмитрия Рудаченко. Эта камерная версия специально адаптирована для Эрмитажного театра, что создает особую атмосферу интимности и погружения в волшебный мир балета. Хореографическое наследие Петипа и Иванова сочетается здесь с современными сценографическими решениями.

Завершит июльскую программу 20 июля «Щелкунчик» — пожалуй, самый сказочный балет Чайковского. Постановка «Санкт-Петербургского балета» перенесет зрителей в мир детских грез и рождественских чудес. Яркие костюмы, выразительная пластика артистов и знакомая с детства музыка создадут неповторимую праздничную атмосферу даже в разгар лета. Начало спектакля в 19:30.

Эрмитажный театр, являясь частью музейного комплекса, предлагает особую камерную атмосферу для восприятия классического балета. Исторические интерьеры XVIII века создают уникальный контекст для этих постановок, позволяя зрителям не просто увидеть спектакль, а полностью погрузиться в мир музыкального театра.

«Сказка о рыбаке и рыбке» возвращается на петербургскую сцену в новом балетном воплощении