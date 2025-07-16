Ленобласть ужесточает правила высотного строительства

В Ленинградской области введены новые требования к возведению многоэтажных жилых комплексов. Согласно заявлению губернатора Александра Дрозденко, строительство высотных домов теперь возможно только при соблюдении ряда строгих условий.

Ключевые изменения:

— Высотная застройка разрешена исключительно в рамках проектов с особыми архитектурными решениями, где здания-доминанты органично вписываются в окружающую среду без увеличения плотности застройки.

— Минимальная площадь территории для комплексного развития (КРТ) увеличена до 20 гектаров.

— Застройщики обязаны участвовать в софинансировании дорожной и социальной инфраструктуры.

«В нашем регионе работает только социально ответственный бизнес — другой здесь просто не приживается», — подчеркнул Дрозденко, приведя в пример благоустройство Голландской улицы в Янино, где застройщики совместно расширили дорогу до четырёх полос и обустроили пешеходные зоны.

Исторический контекст:

Изначально областное правительство рассматривало возможность смягчения требований, допуская 12-этажную застройку (исключая доминанты) на территориях КРТ площадью 10-15 га. Однако окончательные нормы оказались более жёсткими.

Статистика КРТ:

С момента принятия закона о комплексном развитии территорий в 2021 году:

— Активная реализация проектов началась только в 2024 году

— На апрель 2025 года в регионе реализуется 16 проектов КРТ общей площадью 611,11 га

Новые правила направлены на создание комфортной городской среды и предотвращение хаотичной застройки, характерной для некоторых пригородных территорий в предыдущие годы. Застройщикам теперь придётся тщательнее продумывать инфраструктурную составляющую своих проектов.