Ленинградские мосты 2025: расписание, программа

Музыка над водой: три дня концертов «Ленинградские мосты 2025» Петербурга

С 22 по 24 августа 2025 года Санкт-Петербург станет центром притяжения для меломанов. Здесь пройдет юбилейный музыкальный фестиваль «Ленинградские мосты 2025», который развернется на нескольких сценических площадках одновременно. Это уникальное событие, где архитектурные памятники города служат впечатляющим фоном для живых выступлений.

Открытие фестиваля запланировано на 22 августа. В первый вечер зрителей ждут выступления коллективов разных жанров. Свое творчество представят Виа «Пролетарское танго», музыкальное объединение СТРИО, группа TERELYA, коллектив «Меджикул», а также Смирный и друзья и группа Бюро. Каждый исполнитель подготовил специальную программу для выступления под открытым небом.

На следующий день, 23 августа, фестивальная программа «Ленинградские мосты 2025» станет еще разнообразнее. Перед публикой выступят «тима ищет свет», дуэт «КАЙ И ГЕТЕРА», группа «SHOO», автор-исполнитель Андрей Минеев, коллектив «Beautiful Boys», музыкант Леша Пой, проект YERKATT и группа «uncle pecos». Этот день обещает быть насыщенным музыкальными открытиями.

Завершится фестиваль 24 августа большим гала-концертом. В финальный день на сцену выйдут Рушана, группа «Свидание», T.Gosha, Нани Ева, коллектив «Людмил Огурченко», объединение «Комната культуры» и аннушкаа. Выступления продлятся до позднего вечера, создавая незабываемую атмосферу праздника.

Особенностью этого года стало партнерство с проектом «Креативные выходные» от команды молодежных пространств «ПРОСТО». Помимо музыкальной программы, гостей фестиваля ждет образовательный блок. В него войдут лекции по дизайну и маркетингу, которые проведут эксперты крупных компаний, популярные блогеры и представители коммуникационных агентств. Для участия в этих мероприятиях необходимо предварительно зарегистрироваться.

Фестиваль «Ленинградские мосты 2025» продолжает традицию проведения культурных событий в уникальных urban-пространствах города, предлагая новые форматы взаимодействия искусства и городской среды.

Полное расписание:

22 АВГУСТА «Ленинградские мосты 2025»

Мучной мост

18:00 — Аня Решетарь

18:55 — Дикие цветы

19:50 — Где-то

20:45 — Бюро

Банковский мост

18:15 — Глеб Петров

19:10 — Ищу

20:00 — Стрио

21:00 — Меджикул

Мало-Конюшенный мост

18:00 — Открытие фестиваля

18:30 — Смирный и друзья

19:30 — Теперь

20:30 — Виа «Пролетарское танго»

23 АВГУСТА «Ленинградские мосты 2025»

Мучной мост

18:00 — Премудрая

19:00 — Лирида

20:00 — Yerkatt

Банковский мост

18:15 — Телепорт

19:15 — Леша Пой

20:15 — Uncle Pecos

Мало-Конюшенный мост

18:30 — Андрей Минеев

19:45 — Кай и гетера

21:00 — Веалтер Ш. Воуб

Петропавловская крепость

18:00 — Неаринаменя

19:00 — Shoo

20:00 — Базар

21:10 — Тима ищет свет

24 АВГУСТА «Ленинградские мосты 2025»

Мучной мост

18:00 — Bacca

18:55 — Ach Кочуева

19:50 — Нани Ева

20:50 — T.Gosha

21:35 — Церемония закрытия

Банковский мост

18:00 — Оптаманн

19:00 — Рушана

20:00 — Людмил Огурченко

21:00 — Свидание

Мало-Конюшенный мост

21:00 — Хедлайнер: Секретный гость

Петропавловская крепость

17:45 — Аннушкаа

18:45 — Settlers

19:45 — Toch Чайкина

21:00 — Комната культуры

Дворцовый мост разведется под симфонические мелодии