Легендарный бриг «Россия» раскрывает алые паруса над Невой

В преддверии главного праздника петербургских выпускников «Алые паруса» на водной глади Невы уже красуется его главный символ – величественный бриг «Россия». Корабль, появившийся в акватории на рассвете 11 июня, сразу стал центром внимания. Несмотря на то что до торжества остается еще две недели, судно полностью подготовлено к шоу, включая усиленную световую инсталляцию, которая в этом году обещает быть еще более впечатляющей.

Этот парусник – не просто декорация, а настоящий корабль с богатой историей. Переоборудованный из рыболовецкого траулера, он сочетает в себе классические традиции судостроения с современными технологиями. При длине 50 метров и ширине более 7 метров бриг удивляет не только размерами, но и маневренностью – под парусами он способен развивать скорость до 30 км/ч, а во время праздничного шествия будет двигаться со скоростью около 13 км/ч.

В этом году зрителей ждет новый маршрут движения парусника. Начиная путь у Сенатской площади, «Россия» пройдет через разведенный Дворцовый мост, проследует вдоль Дворцовой набережной и совершит эффектный разворот напротив Зимнего дворца. Этот путь специально проложен так, чтобы гости праздника смогли насладиться самыми живописными видами исторического центра города.

Капитан брига Олег Николаев отмечает, что особое внимание в этом году уделено сложному маневру – развороту в ограниченном пространстве между набережной и пиротехнической зоной. Однако команда уверена в своих силах и готова к безупречному выполнению задачи.

Организаторы держат в секрете многие детали предстоящего шоу, но обещают, что оно превзойдет все ожидания. Главный режиссер-постановщик Михаил Колпахчиев подчеркивает, что каждый год команда стремится удивить зрителей новыми идеями и необычными решениями.

«Алые паруса» – это больше чем праздник. Возрожденный в 2005 году по инициативе банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала, он стал символом надежды и воплощения мечты, вдохновляя тысячи выпускников и зрителей по всей стране. Как отмечает продюсер Лидия Бутузова, вид алого парусника, скользящего по Неве, вызывает неподдельные эмоции и напоминает о том, что мечты действительно сбываются.

Этот праздник давно перерос рамки городского мероприятия, став всероссийским событием, которое ежегодно собирает миллионы зрителей у экранов и на набережных Петербурга. В 2024 году «Алые паруса» вновь обещают подарить незабываемые впечатления, продолжив традицию, которая объединяет поколения и вдохновляет на новые свершения.

Алые паруса: Откуда лучше смотреть