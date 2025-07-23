Ладожский мост временно закроют 24 июля для прохода военных кораблей

В ночь с 23 на 24 июля Ладожский мост в Ленинградской области будет разведён для пропуска группы военных судов. Согласно данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», движение транспорта по трассе Р-21 «Кола» (40-й километр) остановят с 00:15 до 01:00.

Через разведённый пролёт моста пройдут малые ракетные корабли «Наро-Фоминск» и «Град», а также буксиры «РБ-20» и «РБ-27». Высота их мачт достигает 28 метров, что требует полного перекрытия движения. Мост находится рядом с деревней Марьино в Кировском районе.

Подрядчик «Евротрансстрой» проведёт работы по согласованию с ФБУ «Администрация “Волго-Балт”». Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты, чтобы избежать задержек.

Ранее Ладожский мост уже разводили для прохода судов — например, в конце мая для малых ракетных кораблей «Одинцово» и «Советск» . В июле также проводились кратковременные перекрытия для пропуска барж и яхт .

Если у вас есть дополнительные вопросы о движении в этом районе или альтернативных маршрутах, уточните их у дорожных служб или в диспетчерских центрах.