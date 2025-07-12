Курортный район Петербурга усилил контроль за курьерами-доставщиками

В Курортном районе Санкт-Петербурга стартовали масштабные проверки курьеров, занимающихся доставкой товаров. Инициатива проводится совместно с районным отделом полиции, а основное внимание уделяется соблюдению водителями правил дорожного движения.

Согласно требованиям администрации, курьеры обязаны передвигаться строго по велодорожкам или правому краю проезжей части, избегая тротуаров, если есть альтернативные пути. Также подчёркивается необходимость использования защитной экипировки, регулярной проверки технического состояния транспорта и запрет на перевозку крупногабаритных грузов, ограничивающих обзор.

В Госавтоинспекции предупредили, что за нарушения ПДД ответственность понесут не только сами курьеры, но и компании, их нанимающие. «Особый акцент делается на безопасности во дворах: водителям следует снижать скорость и проявлять повышенную осторожность вблизи пешеходов, особенно детей и домашних животных», — пояснили в пресс-службе.

Ранее спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский высказался за ограничение движения курьеров на электросамокатах по тротуарам. Власти города ищут компромиссные решения, которые позволят сохранить доставку на электровелосипедах, но минимизируют риски для пешеходов. Уже в этом году в Северной столице планируется запустить единую систему учёта нарушителей, использующих средства индивидуальной мобильности.