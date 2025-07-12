Курьеры в Петербурге: золотое время для доставщиков

Санкт-Петербург переживает настоящий бум спроса на курьерские услуги. Согласно последним исследованиям сервиса «Авито Работа», именно эта профессия стала самой востребованной на рынке труда Северной столицы в июне. Работодатели готовы платить специалистам доставки в среднем 113 764 рубля в месяц, что делает эту вакансию одной из самых высокооплачиваемых среди массовых профессий.

Второе место в рейтинге популярных вакансий занимают повара с предложением около 82 070 рублей, за ними следуют администраторы, чей средний заработок оценивается в 60 104 рубля. Примечательно, что данные другого крупного агрегатора вакансий hh ru показывают ещё более впечатляющие цифры – некоторые компании предлагают курьерам зарплаты, превышающие 200 тысяч рублей ежемесячно.

Такой резкий рост спроса на курьеров эксперты связывают с несколькими факторами. Во-первых, ужесточаются требования к работе служб доставки: вводятся ограничения на передвижение в центре города, планируются изменения в регулировании труда мигрантов, которые традиционно составляют значительную часть работников этой сферы. С 15 июля вступают в силу новые правила, предписывающие курьерам соблюдать строгий дресс-код и обязательно размещать идентификационные номера на сумках и средствах индивидуальной мобильности.

Интересно, что несмотря на высокий спрос со стороны работодателей, среди соискателей курьерские вакансии занимают лишь четвёртое место по популярности. Больше всего откликов получают объявления о поиске комплектовщиков, администраторов и упаковщиков. Возможно, это связано с тем, что работа курьера предполагает особые условия труда – постоянное движение по городу, зависимость от погодных условий и высокую ответственность за своевременность доставок.

Среди других востребованных профессий аналитики отмечают специалистов складских комплексов и розничной торговли. Комплектовщикам предлагают зарплаты от 80 тысяч рублей, продавцам – от 68 до 72 тысяч. Эти данные свидетельствуют о том, что сфера логистики и торговли продолжает активно развиваться в Петербурге, создавая новые рабочие места и повышая уровень доходов для сотрудников разных квалификаций.

Сложившаяся ситуация на рынке труда демонстрирует, как изменения в регулировании и потребительских привычках могут влиять на востребованность определённых профессий. Пока неясно, как долго продлится этот «курьерский бум», но очевидно, что сейчас – лучшее время для тех, кто рассматривает работу в сфере доставки.