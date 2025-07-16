Курьеры Петербурга теперь работают по новым стандартам внешнего вида

С 15 июля в Северной столице вступили в силу новые требования к внешнему виду курьеров. Обновлённые правила, опубликованные на портале правовой информации, направлены на повышение безопасности и узнаваемости сотрудников служб доставки.

Основные изменения:

— Светоотражающие элементы стали обязательными в тёмное время суток — они должны быть на одежде курьера.

— Специальные нашивки с водоотталкивающим эффектом теперь размещаются на курьерских сумках: на лицевой стороне (не дальше 15 см от края) и боковых кантах.

— Идентификационные номера должны чётко просматриваться как на форме курьера, так и на его сумке. Для средств индивидуальной мобильности (самокатов, велосипедов) номерные знаки (137×137 мм) размещаются спереди и сзади.

Дополнительные требования:

— Весь внешний вид курьера должен быть опрятным и чистым.

— Компании-агрегаторы обязаны обеспечить, чтобы никакие элементы (включая маски или шлемы) не мешали идентификации сотрудника и его принадлежности к службе доставки.

Эти меры призваны сделать работу курьеров более безопасной, особенно в условиях интенсивного городского движения, а также помочь жителям легко распознавать официальных сотрудников служб доставки. Нарушение новых правил может повлечь за собой штрафные санкции для компаний-работодателей.

Ранее аналогичные инициативы уже обсуждались в Москве, но Петербург стал одним из первых городов, где такие нормы закреплены на законодательном уровне.