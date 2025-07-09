Курьеры Петербурга столкнулись с новыми ограничениями: что изменилось с 1 июля?

В Северной столице развернулась масштабная кампания по контролю за передвижением курьерских служб. С начала месяца в городе действуют новые правила, запрещающие движение электросамокатов и электровелосипедов по тротуарам со скоростью выше 10 км/ч, а также ограничивающие маршруты доставщиков в центральных районах. Полицейские уже начали активные рейды, составляя протоколы на нарушителей.

На практике новые нормы создают немало сложностей для работников служб доставки. В социальных сетях появляются видео, где курьеры пытаются объяснить сотрудникам правопорядка свою позицию. Один из таких случаев произошел у станции метро «Петроградская», где доставщик получил предписание о нарушении. Молодой человек возмущался необходимостью преодолевать лишние километры по параллельным улицам, в то время как ресторан, откуда нужно забрать заказ, находится в запретной зоне.

Аналогичная ситуация сложилась в Адмиралтейском районе, где полицейские посоветовали курьеру оставлять транспортное средство за пределами ограниченной территории и продолжать путь пешком. Такие меры существенно увеличивают время доставки и вызывают недовольство среди работников этой сферы.

Особое внимание уделяется техническим характеристикам транспортных средств. Электровелосипеды с мощностью свыше установленной нормы приравниваются к мопедам, что требует от водителей наличия прав соответствующей категории и защитного шлема. В ходе весеннего рейда было изъято около 2400 единиц техники, а к административной ответственности привлекли более 200 человек. Некоторые курьеры до сих пор не смогли вернуть свои транспортные средства, что заставило многих пойти на курсы в автошколы.

Представители ассоциации доставки МАКС выражают надежду на поиск компромиссных решений с городскими властями. Они подчеркивают необходимость тщательной проработки маршрутов с учетом расположения складских помещений и логистических центров. По мнению экспертов, эффективное регулирование возможно только при условии тесного взаимодействия всех заинтересованных сторон.

Сложившаяся ситуация демонстрирует, как новые правила влияют на работу служб доставки. С одной стороны, меры направлены на обеспечение безопасности пешеходов, с другой – создают существенные трудности для оперативной работы курьеров. Как будут развиваться события дальше, покажет время, но уже сейчас ясно, что участникам рынка придется адаптироваться к изменившимся условиям.