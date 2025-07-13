Курьеры на самокатах: нужны новые правила игры

В Санкт-Петербурге разгорается дискуссия о регулировании работы курьерских служб, использующих электросамокаты. Председатель городского парламента Александр Бельский высказал жесткую позицию: доставщикам пора покинуть тротуары. По его мнению, индустрия с годовым оборотом в миллиарды рублей и парком из 42 тысяч самокатов должна активнее участвовать в развитии городской инфраструктуры.

Власти рассматривают различные варианты налогообложения кикшеринговых компаний. Среди возможных мер – введение оборотного налога или дифференцированных платежей, зависящих от количества нарушений со стороны пользователей. «Петербург станет пионером в этом вопросе, и наш опыт смогут перенять другие регионы», – отметил Бельский.

Особое внимание уделяется проблеме доставщиков на электровелосипедах, которые часто маскируются под средства индивидуальной мобильности. «Это удобный транспорт для курьеров, но не панацея, – считает спикер. – Зимний сезон доказал: доставка может работать и без передвижения по тротуарам».

Бельский подчеркивает, что компании должны нести ответственность за нарушения ПДД своими клиентами. В случае бездействия операторов власти готовы рассмотреть вариант полного запрета СИМ в городе.

«Индустрия приносит значительные доходы, но что получает город? Пока только жалобы и неудобства», – констатировал парламентарий. Налоговые инициативы призваны компенсировать нагрузку на дорожную инфраструктуру и создать более упорядоченную систему работы служб доставки.

В ближайшее время предстоит определить механизм перераспределения налоговых поступлений. Как отмечают власти, ставки могут корректироваться в зависимости от эффективности новых правил и потребностей городского хозяйства.