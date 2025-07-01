Курение в аэропорту Пулково теперь обойдётся в 500 рублей

С 1 июля 2024 года в петербургском аэропорту Пулково ввели плату за посещение специальных курительных комнат. Теперь пассажирам, желающим воспользоваться этой услугой, придётся заплатить 500 рублей. Нововведение объясняется необходимостью покрывать расходы на содержание и уборку этих помещений.

По новым правилам, курилки будут работать с ограничениями. Трижды в день их будут закрывать на технические перерывы: утром с 6:00 до 6:45, днём с 15:00 до 15:45 и ночью с 23:45 до 00:30. Одновременно в помещении смогут находиться не более шести человек.

Представители аэропорта пояснили, что организация безопасного пространства для курения требует значительных затрат на обслуживание. «Мы обеспечиваем регулярную уборку, вентиляцию и контроль за соблюдением правил безопасности. Эти меры необходимы для комфорта всех пассажиров», — отметили в пресс-службе Пулково.

Напомним, что аэропорты не обязаны предоставлять бесплатные зоны для курения. Ранее многие пассажиры жаловались на отсутствие удобных мест, где можно было бы курить перед вылетом. Теперь такая возможность есть, но за дополнительную плату.

Новые правила уже вызвали неоднозначную реакцию среди путешественников. Одни считают, что платный доступ поможет поддерживать порядок, другие называют сумму в 500 рублей завышенной. Тем не менее, для тех, кто не готов отказаться от вредной привычки даже в аэропорту, курилки остаются единственным легальным вариантом.

Если вы планируете воспользоваться этой услугой, учитывайте график работы курительных комнат и будьте готовы к дополнительным расходам.

Банковские карты для туристов: новый сервис в аэропорту Пулково