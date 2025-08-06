Купаться запрещено: все пляжи Петербурга и области не прошли проверку

Жителям и гостям Северной столицы придется искать альтернативные способы спастись от летней жары. По данным Роспотребнадзора, на 5 августа ни один водоем в Петербурге и Ленинградской области не соответствует санитарным нормам для купания. Всего неделей ранее ситуация была немного лучше, но сейчас вода во всех проверенных местах признана потенциально опасной для здоровья.

В городской черте специалисты провели масштабную проверку, взяв 240 проб воды на 24 пляжах, расположенных в девяти разных водоемах. Анализ включал санитарно-химические, микробиологические и паразитологические исследования. Среди проверенных мест оказались популярные у горожан Суздальские озера, пляжи Финского залива в Кронштадте и Курортном районе, Колонистский пруд в Пушкине и другие известные места отдыха.

Ленинградская область также не может похвастаться чистыми водоемами. В списке не рекомендованных для купания оказались озера Отрадное, Царицыно, Мичуринское, Раздольное, участки Ладожского озера у мыса Осиновец и в других местах, а также пляжи на реках Вуокса, Волхов и Плюсса.

Помимо качества воды, проблемой остается загрязненность береговой линии. На 58 пляжах Петербурга зафиксировано значительное количество мусора, оставленного отдыхающими. Коммунальные службы, по официальным данным, не справляются с уборкой из-за большого наплыва людей.

Такая ситуация ставит под вопрос возможность безопасного пляжного отдыха в регионе. Специалисты рекомендуют воздержаться от купания во всех проверенных водоемах до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки. Тем, кто все же планирует проводить время у воды, советуют соблюдать меры предосторожности и избегать попадания воды в рот.

Пока единственной альтернативой для желающих освежиться остаются бассейны и аквапарки, где вода проходит регулярную очистку и дезинфекцию. Властям и экологам предстоит серьезная работа по выявлению причин загрязнения и разработке мер по улучшению состояния водоемов в регионе.