Купальный сезон в Петербурге начнётся в июне: синоптики прогнозируют комфортную погоду

Жители Санкт-Петербурга смогут насладиться купанием в водоёмах уже в середине июня. По словам главного синоптика города Александра Колесова, тёплая погода установится к 16 июня, когда столбики термометров поднимутся до +24°C. Предстоящие дни обещают быть приятными для отдыха у воды — без сильного ветра и с достаточным прогревом воздуха.

На смену дождливому циклоническому влиянию пришёл антициклон, который принесёт в регион солнечную и стабильную погоду. Атмосферное давление постепенно повышается, а ветер теряет силу, создавая идеальные условия для летнего отдыха. Уже 14 июня температура достигнет +22°C, а в последующие дни прогреется и вода в озёрах и реках.

Колесов отметил, что гребень антициклона, движущийся с запада, обеспечит Северную столицу и Ленинградскую область устойчивым теплом. Это значит, что традиционный купальный сезон начнётся вовремя, несмотря на переменчивый климат региона.

Стоит отметить, что в последние годы петербуржцы всё чаще сталкиваются с аномально тёплым или, наоборот, прохладным началом лета. Однако текущий прогноз внушает оптимизм — вода в Финском заливе и других водоёмах будет прогреваться достаточно быстро, что позволит горожанам комфортно провести время на пляжах.

По данным гидрологов, оптимальная температура для купания в северных широтах начинается от +18°C, и если тенденция к потеплению сохранится, уже к третьей неделе июня можно ожидать массового наплыва отдыхающих на побережье. Власти города традиционно готовят пляжные зоны к сезону, проверяя их безопасность и чистоту.

Таким образом, петербуржцам остаётся лишь дождаться стабильного тепла, чтобы открыть долгожданный купальный сезон. Пока же можно наслаждаться солнечными днями и постепенным приближением летнего зноя.